Coronavirus, gli scienziati temevano che il virus si adattasse all’uomo

Gli scienziati hanno trovato prove di mutazioni in alcuni ceppi del coronavirus che suggeriscono che l’agente patogeno potrebbe adattarsi all’uomo dopo la fuoriuscita dai pipistrelli. L’analisi di oltre 5.300 genomi di Covid-19 provenienti da 62 paesi mostra che mentre il virus è abbastanza stabile, alcuni hanno acquisito mutazioni, tra cui due cambiamenti genetici che alterano la “proteina spike” critica che il virus utilizza per infettare le cellule umane.

I ricercatori della London School of Hygiene and Tropical Medicine sottolineano che non è chiaro come le mutazioni colpiscano il virus, ma poiché i cambiamenti sono sorti in modo indipendente in diversi paesi, possono aiutare il virus a diffondersi più facilmente.

Il coronavirus si sta adattando all’uomo

Le mutazioni del picco sono rare al momento, ma Martin Hibberd, professore di malattie infettive emergenti e autore senior dello studio, ha affermato che la loro emergenza evidenzia la necessità di una sorveglianza globale del virus in modo che i cambiamenti più preoccupanti vengano colti rapidamente.

“Questo è esattamente ciò che dobbiamo cercare”, ha detto Hibberd. “Le persone stanno facendo vaccini e altre terapie contro questa proteina di picco perché sembra un ottimo obiettivo. Dobbiamo tenerlo d’occhio e assicurarci che eventuali mutazioni non invalidino nessuno di questi approcci. “

Gli studi sul virus hanno rivelato presto che la forma della sua proteina spike gli ha permesso di legarsi alle cellule umane in modo più efficiente rispetto a Sars, un virus correlato che ha scatenato un focolaio nel 2002. La differenza potrebbe aver aiutato l’ultimo coronavirus a infettare più persone e diffondersi rapidamente Intorno al mondo.

Gli scienziati saranno preoccupati se insorgono mutazioni più estese nella proteina del picco, non solo perché possono alterare il comportamento del virus. La proteina spike è il principale obiettivo dei principali vaccini in tutto il mondo e, se cambia troppo, questi vaccini potrebbero non funzionare più. Anche altre potenziali terapie, come gli anticorpi sintetici che si concentrano sulla proteina spike, potrebbero essere meno efficaci.