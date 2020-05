Demenza, l’apprezzamento improvviso di alcuni cibi è un chiaro segnale

La demenza è un termine generico usato per descrivere una serie di disturbi neurologici progressivi. Esistono oltre 200 diversi sottotipi di demenza, ma i più comuni sono la malattia di Alzheimer, quella vascolare, i corpi di Lewy, la demenza frontotemporale e la demenza mista. Nonostante le loro differenze, ci sono alcuni sintomi comuni.

Secondo il SSN, molte persone con demenza frontotemporale sviluppano una serie di comportamenti insoliti di cui non sono a conoscenza. Un segnale di avvertimento è un cambiamento nelle preferenze alimentari. Questo è spesso caratterizzato da un’improvvisa simpatia improvvisa dei cibi dolci e da cattive maniere a tavola, spiega il SSN.

Il sintomo della demenza riguardo l’alimentazione

Attualmente non esiste un modo noto per prevenire la demenza frontotemporale, ma alcuni interventi sullo stile di vita hanno dimostrato di rallentare l’insorgenza della sindrome. In uno studio unico nel suo genere sulla relazione tra fattori dello stile di vita e tale situazione, i ricercatori hanno scoperto che uno stile di vita fisicamente e mentalmente attivo conferisce resistenza a questi problemi neurodegenerativi. La scoperta è stata anche trovata coerente nei partecipanti che avevano un profilo genetico che li rendeva più inclini a sviluppare questo tipo di demenza.

Secondo l’Alzheimer’s Research UK, gli scienziati hanno scoperto una serie di geni difettosi che possono causare forme ereditarie di FTD, tra cui tau, progranulina e C9ORF72. Per determinare se i fattori dello stile di vita possano influenzare lo sviluppo della demenza frontotemporale, Kaitlin Casaletto, PhD dell’UCSF e colleghi hanno studiato come le differenze di stile di vita hanno influenzato la progressione dell’FTD in 105 persone con mutazioni genetiche dominanti che causano malattie che erano per lo più asintomatici o avevano manifestato solo lievi sintomi nella fase iniziale.

Anche dopo solo due o tre visite (da uno a due anni nello studio in corso), Casaletto e il suo team hanno già iniziato a vedere differenze significative nella velocità e nella gravità della demenza tra le persone più e meno mentalmente e fisicamente attive nello studio, con stili di vita mentalmente e fisicamente attivi che mostrano effetti simili tra i partecipanti.

In particolare, i ricercatori hanno scoperto che il declino funzionale, valutato dai membri della famiglia dei partecipanti, era del 55% più lento nel 25% dei partecipanti più attivo rispetto a quelli meno attivi.