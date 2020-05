A marzo, Facebook ha iniziato a incrementare il suo sito con un nuovo stile e una nuova grafica molto più funzionale. Questo nuovo modo non verrà incrementato automaticamente, ma qualunque persona può scegliere se attivarla o no.

Proprio venerdì, il colosso informatico, ha dichiarato che finalmente questo inplemento è finalmente completo e è disponibile a livello globale. Con la speranza che questa nuova modalità venga in futuro scelto come modo predefinito, per ora è possibile decidere, attraverso un modo pre attivo, se passare o no alla “Dark Mode”.

Facebook, cosa comporta la nuova modalità?

La riprogettazione richiede un po ‘di tempo per abituarsi. Detto questo, è stato progettato per rendere l’intera esperienza visiva più facile ai tuoi occhi, cosa che fa, una volta che riesci ad abituarti. Per accedere subito al nuovo design, fai clic sulla freccia giù sulla barra dei menu nella parte in alto a destra della pagina, quindi seleziona “Passa al nuovo Facebook“.

Una volta entrato, fai clic sulla stessa freccia e vedrai le impostazioni per attivare e disattivare la modalità oscura. Ti verrà anche data la possibilità di impostare la modalità predefinita in modalità scura quando esegui le istruzioni iniziali per passare al nuovo design.

Se esegui lo swap e in seguito non ti piace, puoi tornare alla vecchia Facebook, almeno per ora, facendo di nuovo clic sulla freccia in alto a destra e selezionando “Passa alla Facebook classica”. Detto questo la nuova modalità sembra essere davvero molto carina e funzionale; sicuramente da provare.