I proprietari di Amazon Echo hanno ricevuto un importante aggiornamento per quanto riguarda Alexa, includendo un nuovo promemoria Clap for Carers. Gli utenti di Amazon Echo che vogliono mostrare il loro supporto per i nostri coraggiosi lavoratori NHS durante la crisi del Coronavirus possono ora chiedere ad Alexa un piccolo aiuto.

Il Regno Unito, bloccato per oltre un mese e mezzo e durante quel periodo il personale del SSN ha lavorato instancabilmente per combattere la crisi del Coronavirus. Come modo per mostrare il nostro supporto, Clap for Carers si svolge ogni settimana, con persone in tutta la nazione che applaudono al SSN alle porte di giovedì alle 20:00.

I proprietari di Amazon Echo possono semplicemente chiedere ad Alexa di impostare un promemoria per applaudire al servizio sanitario nazionale giovedì alle 20:00. Alexa non solo ti darà un promemoria dell’assistente vocale Amazon Echo, ma offrirà anche di applaudire insieme a te.

Amazon Echo, cosa ci permette di fare il nuovo aggiornamento?

In alternativa, puoi anche chiedere ad Alexa di applaudire al servizio sanitario nazionale quando arrivano le 20:00 di giovedì. In altri paesi Amazon Echo ha rilasciato nuove funzionalità per intrattenere i suoi utenti in questo difficile momento di pandemia.

Una delle migliori nuove funzionalità è un quiz settimanale sul pub che puoi giocare tramite il tuo dispositivo Amazon Echo. Se vuoi vedere se sei all’altezza della sfida del proprietario di pub virtuale Petye, chiedi semplicemente “Alexa, open Pub Quiz”. Riceverai 10 domande per testare le tue conoscenze con le risposte poi rivelate alla fine.

Ci sono molti altri rompicapo disponibili su Echo tra cui un pop quiz, ad esempio “Alexa, Open Pop Quiz” o “Alexa, Play o True False”. Un nuovo gioco interattivo per Amazon Echo è stato recentemente annunciato dal colosso dello shopping online.

Incrementati nuovi quiz d’intrattenimento in Alexa

Soprannominato Sherlock Holmes: The Great Game, il mistero interattivo di Alexa è stato prodotto negli studi vincitori del premio Grammy di Audible. Secondo Amazon, “The Great Game fonde un ricco sound design e una colonna sonora originale con le migliori performance della classe di Kobna Holdbrook-Smith”.

La notizia arriva mentre gli utenti di Amazon hanno ricevuto la notizia di una nuova truffa che ha fatto il giro durante la pandemia di COVID-19. Oltre 100 acquirenti online nell’ultimo mese hanno riferito di aver ricevuto un falso messaggio Amazon nella filiale del Team eCrime degli standard di trading. Le e-mail false di truffatori cercano di attirare i clienti Amazon con la promessa di buoni gratuiti o un presunto avvertimento su un problema di account.

In entrambi i casi, i clienti Amazon vengono indirizzati a un sito Web di phishing dannoso progettato per rubare dettagli di accesso o informazioni finanziarie.