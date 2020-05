Jon Prosser è un leaker famoso sul web per aver anticipato le caratteristiche di diversi prodotti della mela morsicata. Nelle scorse ore, questo ha rivelato quelle che potrebbero essere le caratteristiche ufficiali di tutti e 4 i prossimi smartphone Apple. Andiamo a scoprire cosa ne è uscito fuori.

Gli iPhone 12 sono, senza nessun dubbio, gli smartphone più attesi dell’anno. Le aspettative degli utenti sono molto alte e le parole degli analisti non hanno fatto altro che aumentare l’hype. Il leaker ha confermato le caratteristiche principali, i nomi e i prezzi dei 4 nuovi iPhone 12. Ecco quali sono.

Apple: ecco come saranno gli iPhone 12

Jon Prosser conferma la presenza di ben 4 iPhone 12 tra i piani della mela morsicata. I modelli “base” saranno ben 2 e si chiameranno “iPhone 12” e “iPhone 12 Max”. Tali smartphone avranno corpo in alluminio, 4 GB di RAM, tagli di memoria da 128 GB e 256 GB, doppia fotocamera, connettività 5G e chip A14. L’unica caratteristica che li differenzierà sarà la diagonale del display, 5.4 per il primo e 6.1 per il secondo. I prezzi, saranno rispettivamente di 649 e 749 dollari per i modelli base.

I due modelli “premium”, invece, si chiameranno “iPhone 12 Pro” e “iPhone 12 Pro Max”. Gli smartphone saranno dotati dotati di chip A14, 6 GB di RAM, corpo in acciaio inossidabile, connettività 5G, tripla fotocamera con sensore LiDAR e tagli di memoria da 128 GB, 256 GB e 512 GB. I prezzi, per i modelli base, saranno rispettivamente di 999 e 1099 dollari. Come per i precedenti, anche questi differiranno solamente per la diagonale dello schermo: 6.1 pollici il primo e 6.7 pollici il secondo.

Ricordiamo che gli smartphone verranno presentati da Apple nel corso del mese di settembre. Il lancio sul mercato potrebbe subire ritardi a causa dell’emergenza Coronavirus. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.