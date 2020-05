Sono oramai settimane che Epic Games non accenna a dare svolte alla trama del suo noto battle royale, Fortnite. Sappiamo che prima della fine della seconda stagione ci sarà un importante evento che decreterà il destino della mappa del gioco. Ecco cosa hanno scoperto i dataminer a riguardo.

Ebbene sì, Epic Games risulta essere sempre molto brava a tener un velo di mistero sulla trama di Fortnite. Anche in questa stagione, nonostante i vari indizi lasciati, nessuno sembra aver capito quale sarà il finale. Grazie ai dataminer, però, sappiamo in anticipo chi sarà l’artefice dei cambiamenti della mappa. Andiamo a scoprirlo insieme.

Fortnite: Mida farà allagare la mappa di gioco?

I dataminer hanno scovato, all’interno dei codici di gioco dell’ultima versione di Fortnite, importanti informazioni in merito all’evento Doomsday. Questo evento sarà quello conclusivo di stagione e, ovviamente, si terrà live all’interno del gioco. E’ emerso che il protagonista sarà il famoso personaggio d’oro, Mida. Egli attiverà un dispositivo che causerà qualcosa di ancora sconosciuto all’interno della mappa. Al momento, non è chiaro se le intenzioni del personaggio sono buone o cattive.

Molto probabilmente, le sue opere avranno a che fare con l’allagamento visto nei poster della stagione 3 di Fortnite. Considerando che la fine della seconda stagione è fissata per il prossimo 4 giugno, ci aspettiamo che l’evento venga annunciato nelle prossime due settimane. Come al solito, questo potrà essere visto in diretta ad una precisa ora del giorno. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più a riguardo.