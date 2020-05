Lockdown, l’evoluzione spiega perché è importante lo spazio personale

In questo periodo segnato dal Covid-19, è di grande importanza il lockdown, ma l'evoluzione ci spiega come necessitiamo di spazio personale proprio

Gli esseri umani sono creature fortemente sociali. Tutti abbiamo bisogno di contatti sociali e aziendali. Ma per molti di noi, essere a casa per lunghi periodi con un piccolo gruppo di persone, anche quelli che amiamo di più, può diventare frustrante. E’ un esempio attuale lo stare in lockdown chiusi in casa a causa dell’emergenza di Covid-19. Una chiave per capire perché un contatto costante con la nostra famiglia sia così insolito viene dal modo in cui i gruppi sociali lavorano in altre specie di primati, quindi attraverso lo studio dell’evoluzione.

Normalmente, l’interazione di un primate con gli altri è molto ben bilanciata. Né i nostri antenati prima dell’Homo sapiens né i nostri parenti stretti come scimpanzé e bonobo vivevano di solito in ambienti sociali fissi e immutabili. Invece, i loro gruppi sociali naturali sono flessibili, il che dà loro spazio e tempo per cambiare le loro interazioni in brevi periodi di tempo.

La frustazione del lockdown spiegabile con l’evoluzione della specie

Gli zoo devono comprendere l’importanza di fornire agli animali in cattività ambienti sociali adeguati affinché possano prosperare. Nelle scimmie, i modelli di comportamento inquietanti che portano al comportamento psicotico sono stati oggetto di ricerca per oltre 30 anni. Da ciò, sembra chiaro che la necessità di spazio personale e il desiderio di avere il controllo sull’intensità e la frequenza del nostro contatto con le nostre famiglie non è esclusivo degli umani.

Vivere in gruppi sociali è una strategia di sopravvivenza fondamentale per i primati ed è uno dei motivi per cui è così difficile fornire a grandi scimmie buone case in cattività. Gli umani moderni, nel frattempo, hanno spesso la libertà di dividere le loro case in più stanze e utilizzare altri spazi per il lavoro e il tempo libero. Questo ci aiuta (in circostanze normali) ad avere un mix di privacy, compagnia e tempo in famiglia.

In un blocco, ovviamente, abbiamo molta meno libertà. Le relazioni sociali che vengono normalmente mantenute attraverso una combinazione di interazioni intense e periodi di separazione, mentre i bambini frequentano la scuola e gli adulti vanno al lavoro, ora esistono in stretta vicinanza a lungo termine, e ciò a lungo andare può portare a problemi e squilibri emotivi e sociali.