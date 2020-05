WhatsApp ha recentemente aumentato il numero dei partecipanti autorizzati per fare una video chiamata di gruppo. Ora scopriremo insieme ciò che c’è da sapere sulle video chiamate per i dispositivi Android e iOS.

Connettersi con le persone che amiamo, soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale, non è mai stato cosi importante. E con circa 2 miliardi di utenti WhatsApp, di proprietà di Facebook, è l’app prescelta da tutti per connettersi al mondo.

WhatsApp, sarà possibile aggiungere un massimo di otto persone in una videochiamata

Proprio per questo elevato utilizzo della chat di videochiamata, per rapportarsi con i propri cari, il colosso informatico ha aggiunto il numero di partecipanti ad una video chat di gruppo. WhatsApp, rispetto ai concorrenti in questo campo, è stata l’ultima ad aggiornarsi per quanto riguarda lil limite di partecipanti alla chat video.

Ora però ha aggiornato questa condizione e ha aumentato il numero di partecipanti ad 8, indipendentemente se usi dispositivi Android o iOS. Probabilmente si è arrivati a questa decisione per non permettere agli utenti già iscritti, di utilizzare altre app concorrenti.

Facebook ha dichiarato che le chiamate video di WhatsApp sono un’altro valido modo per rimanere in contatto con il resto del mondo, in questo periodo di pandemia da Coronavirus. Presto, quindi, saremo in grado di effettuare video chat con almeno 8 persone in uno stesso gruppo, e ovviamente come già erano quelle precedenti, le chiamate saranno crittografate e non potranno essere ascoltate o registrate dalla compagnia.

WhatsApp, come fissare in alto le chat preferite

WhatsApp ha ora introdotto una soluzione per trovare le conversazioni preferite degli utenti sull’app. Gli utenti possono ora collocare le chat di una chiave Pin di propria scelta in cima a WhatsApp. Ciò semplifica l’accesso a queste chat ogni volta che l’app è aperta. La nuova funzionalità consente agli utenti di collegarli permanentemente nella parte superiore del feed.

Il trucco funziona sia per le conversazioni individuali che per le chat di gruppo su iPhone e Android. Gli utenti devono tenere presente che possono solo aggiungere fino a tre chat specifiche nella parte superiore dell’elenco chat. Gli utenti di telefoni Android devono toccare e tenere premuta la chat che desiderano bloccare. Quindi, seleziona l’icona Pin che appare nella parte superiore dello schermo.

Le chat possono anche essere facilmente sbloccate toccando e tenendolo premuto, quindi toccare l’icona Rimuovi pin. Gli utenti di Apple devono solo scorrere a destra sulla chat che desiderano bloccare. Quindi tocca semplicemente Pin, che bloccherà la chat nella parte superiore della tua app. Per sbloccare una chat, scorrere a destra sulla chat appuntata, quindi toccare Sblocca.