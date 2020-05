L’azienda della mela morsicata, Apple, ha presentato un nuovo modello di MacBook Pro con display da 16 pollici lo scorso novembre. Tutti si aspettavano che quest’anno Cupertino avrebbe lanciato una nuova variante base del MacBook Pro con display da 14”. Purtroppo, però, non è stato così. I nuovi MacBook Pro 13” sono appena stati immessi sul mercato e questi sono perfettamente identici ai precedenti. Tuttavia, non tutto è perduto, il modello da 14” potrebbe arrivare il prossimo anno. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Gli analisti ne sono sicuri, Apple sta lavorando ad un nuovo modello di MacBook Pro base con display da 14”. Le dimensioni del dispositivo rimarranno invariate, a cambiare saranno solamente le cornici del display. Secondo una fonte vicina al colosso di Cupertino, il prodotto potrebbe arrivare nel corso del prossimo anno.

Apple: MacBook Pro 14” in arrivo solo nel 2021

Non dobbiamo aspettarci un nuovo modello di MacBook Pro in arrivo nel corso di quest’anno. Secondo la fonte vicina a Cupertino, sarà necessario ancora del tempo prima di poter mettere le mani su un MacBook Pro con display da 14”. L’azienda ci sta lavorando su. Se tutto dovesse procedere secondo i piani, l’innovativo portatile debutterà entro la metà del prossimo anno. Al momento, non sono note le sue possibili caratteristiche.

E’ probabile che Apple proporrà il nuovo MacBook Pro 14” come un sostituto dell’attuale versione da 13”, di conseguenza, i prezzi delle varianti resteranno più o meno in linea tra loro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.