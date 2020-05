MSI Modern 14, un laptop business molto interessante e non troppo caro

Solo pochi giorni fa, Apple ha lanciato il nuovissimo MacBook Pro 13. È senza dubbio una macchina impressionante, ma esistono numerosi dispositivi concorrenti in grado di competere sia in termini di prestazioni che di prezzo. L’MSI Modern 14 non è lontano dal nuovo MacBook Pro 13, ed è sicuramente molto più economico come prezzo di listino. Al momento è disponibile solo per il preordine, ma con una scheda grafica dedicata, SSD da 2 TB e Windows 10 Pro, vale la pena prendere in considerazione questo dispositivo.

Il nuovo interessante laptop MSI Modern 14

Bene, almeno in una certa misura, poiché l’hardware di Apple è spesso personalizzato e di natura personalizzata. Ad esempio, sembra che il processore Intel 1068NG7 del MacBook sia un’esclusiva Apple. È basato su un nuovo processo di produzione a 10 nm, ha la più alta frequenza di base di qualsiasi CPU per laptop Intel e un processore grafico Iris Plus in grado di trasmettere contenuti 4K a 120Hz.

Se non sei disposto a sborsare per il dispositivo Apple, tuttavia, potresti essere contento di incontrare MSI Modern 14. MSI non è un nome familiare, ma è in circolazione da oltre 20 anni ed è ben noto per le sue schede madri e laptop da gioco. Il Modern 14, tuttavia, è un laptop aziendale ed ideale per svolgere tutto ciò che si vuole.

La CPU è un Intel Core i7-10510U, leggermente più lenta di quella del prodotto Apple, ma ha una scheda grafica dedicata: la Nvidia Geforce MX330 con GDDR5 da 2 GB. La macchina dispone anche di un SSD XPM M.2 NVMe da 2 TB e Windows 10 Pro, per evidenziare le sue credenziali aziendali.