Tracce di un modello di cuffie over-ear a marchio Apple sono state scovate all’interno dei codici di iOS 14. Ciò significa che molto probabilmente vedremo debuttare il dispositivo nei prossimi mesi. Un paio di cuffie over-ear non è mai stato prodotto dalla casa della mela morsicata. Cosa dobbiamo aspettarci?

Come potete immaginare, le informazioni che si hanno in merito al dispositivo sono davvero molto poche. E’ noto quello che potrebbe essere il design, per il resto, si possono avanzare solo supposizioni. Nelle scorse ore, 9to5Mac ha cercato di riassumere quelle che potrebbero essere le caratteristiche chiave del device, andiamo a scoprirle insieme.

Apple: AirPods Studio garantiranno audio di alto livello

Le nuove cuffie over-ear della mela morsicata potrebbero introdurre una serie di sensori che permettono al dispositivo di capire quando le si indossa. Si tratterebbe a tutti gli effetti della stessa funzione già presente sugli auricolari true wireless dell’azienda. Di conseguenza, basterà indossare il dispositivo per far partire automaticamente la musica e basterà toglierlo per stopparla. Una fonte vicina alla casa, inoltre, Parlano della presenza di un equalizzatore avanzato e di funzione di cancellazione dei rumori di fondo. In pratica, Apple punterà a produrre un prodotto di fascia alta.

Non c’è bisogno di dire che tutti i fan della mela morsicata non vedono l’ora di poter provare con mano il dispositivo. Nonostante si sappia davvero poco su di esso, le aspettative risultano essere molto alte. Se tutto andrà secondo i piani, questo arriverà sugli scaffali entro la fine dell’anno. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.