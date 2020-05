Google, dopo aver annunciato di rendere il loro servizio di videoconferenza, ha annunciato che l’implementazione da oggi è completa. L’app Google Meet sarà disponibile gratuitamente a chiunque possegga un indirizzo email.

Il servizio di videoconferenza, dapprima disponibile esclusivamente per le aziende, d’ora in poi può essere utilizzata gratuitamente da qualsiasi utente iOS o Android. Dall’inizio di questa pandemia da Covid-19, il colosso informatico ha visto crescere in modo esponenziale l’interesse per i suoi servizi di video conferenza. Pensiamo che da marzo l’aumento è stato di ben 3 milioni di utenti al giorno, solo lo scorso mese.

Google Meet, indispensabile ai tempi del Coronavirus

Inizialmente Google aveva rilasciato questo servizio gratuitamente solo per gli utenti G Suite espandendo anche nuove funzionalità avanzate dell’app, rendendola accessibile direttamente da Google.

Gli strumenti di videoconferenza sono diventati vitali durante i blocchi legati alla pandemia, poiché le persone cercano modi per rimanere produttivi e social. Altre società insieme a Google stanno cercando di capitalizzare la situazione attuale implementando nuovi strumenti video. Alla fine del mese scorso, Facebook ha annunciato una serie di nuovi prodotti video , tra cui Messenger Rooms, uno strumento di videoconferenza incentrato sul consumatore.

Ricordiamo infine che le funzionalità premium di Google Meet rimarranno gratuite per tutti fino al 30 settembre, dopodiché gli utenti che non dispongono di un account G Suite potranno continuare a utilizzare la piattaforma per le comunicazioni, ma tenendo conto di qualche limitazione.