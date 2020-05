Instagram, l’app di fotografie di proprietà di Facebook, sta testando, nuove funzioni che hanno il compito di rendere la piattaforma, un ambiente “positivo”.

La società afferma che sta implementando la possibilità di eliminare fino a 25 commenti contemporaneamente e anche di bloccare o limitare più account contemporaneamente. Inoltre afferma che sta testando queste funzionalità rilevando che hanno aiutato soprattutto le persone con follower più grandi a mantenere un “ambiente positivo”.

Instagram, sempre di più in prima linea contro il bullismo online

Le persone possono scegliere se vogliono che tutti o nessuno siano in grado di taggare o menzionare in un commento, una didascalia o una storia. Questo strumento è disponibile dalla pagina delle impostazioni sulla privacy. Inoltre, sta testando la possibilità di aggiungere commenti all’inizio di un post. Le persone possono aggiungere più commenti, come YouTube consente di aggiungere commenti nella parte superiore della sezione dei commenti sotto i video. Ciò consente ai creatori di evidenziare conversazioni positive.

Tutte queste funzionalità sono probabilmente più utili per le persone con grandi seguaci che potrebbero essere oggetto di abusi da parte di utenti casuali, ma la società afferma che gli strumenti sono anche progettati per “combattere il bullismo online”, che potrebbe colpire chiunque, non solo gli influencer.

La prevenzione del bullismo è diventata un punto focale per Instagram, e ha sviluppato molteplici funzionalità per affrontare il problema. Instagram ora avvisa gli utenti quando stanno per pubblicare una didascalia “potenzialmente offensivo” per una foto o un video che viene caricato per la loro alimentazione principale, ed è iniziato a utilizzare AI per filtrare commenti offensivi e pro attivo rilevare bullismo nelle foto e didascalie .

Tuttavia, il rilevamento del bullismo online dipende principalmente dagli utenti che ne segnalano casi. Fino a quando Instagram non sarà in grado di determinare automaticamente quando sta accadendo, le persone dovranno fare affidamento sugli strumenti di moderazione della piattaforma e sui meccanismi di segnalazione per mantenere la piattaforma sicura e positiva.