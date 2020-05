Le alghe evolute in laboratorio potrebbero proteggere le barriere coralline

Per la terza volta in 5 anni, un’ondata di calore sottomarino ha trasformato vaste distese di corallo sul bianco spettrale della Grande Barriera Corallina in Australia, una strategia di sopravvivenza disperata che spesso prelude alla morte dei coralli. Ora, gli scienziati hanno fatto un piccolo passo per aiutare il corallo a sopravvivere in un mondo più caldo. Per la prima volta, i ricercatori hanno coltivato alghe in un laboratorio in grado di ridurre lo sbiancamento dei coralli, come è noto. I risultati sono un notevole progresso nel crescente campo dell ‘“evoluzione assistita”, in cui gli scienziati stanno lavorando per alterare la genetica dei coralli per aiutarli a sopportare acque più calde.

È uno studio “rivoluzionario”, afferma Steve Palumbi, un biologo evoluzionista della Stanford University che non era coinvolto nel lavoro. Ma avverte che l’approccio è molto diverso da qualcosa che potrebbe essere usato in natura.

Alghe artificiali per aiutare la grande barriera corallina

Il corallo e le loro alghe sono profondamente intrecciati. I minuscoli organismi vegetali vivono all’interno delle cellule dei polipi dei coralli, i piccoli animali simili a quelli di un anemon che formano colonie per creare gli scheletri a forma di fantasma tipicamente chiamati coralli. Le alghe, chiamate zooxantelle, usano prodotti di scarto di corallo per aiutare a fotosintetizzare il cibo, mentre a loro volta nutrono l’ospite di corallo.

La genetista del corallo Madeleine van Oppen sperava che le alghe potessero essere spinte ad evolversi in ceppi che riducevano la risposta decolorante. Per fare ciò, Van Oppen e colleghi si sono rivolti a una comune alga di corallo, Cladocopium goreaui. Iniziando con i cloni di una singola copia dell’alga per assicurarsi che fossero geneticamente identici, hanno sollevato più di 100 generazioni in 4 anni in acqua a 31 ° C, paragonabile a un’ondata di calore sulla Grande Barriera Corallina.

I risultati sono stati contrastanti. Alcune alghe adattate al calore che hanno affrontato l’acqua calda da sole non andavano bene se abbinate a larve di corallo. La densità delle cellule algali ha iniziato a diminuire, segno di candeggio. Alcune larve sono morte. Ma in tre ceppi di alghe, la densità cellulare è aumentata del 26%, i ricercatori riportano oggi su Science Advances. “Alcune di queste [alghe] possono ridurre lo sbiancamento termico dei coralli”, afferma van Oppen. “Quindi è molto eccitante.”