Dopo l’arrivo del nuovo firmware per gli AirPods Pro, Apple ha deciso di lanciarne uno nuovo anche per gli AirPods di seconda generazione. Come al solito, il lancio è avvenuto totalmente a sorpresa. Il colosso di Cupertino non ha neanche comunicato quelle che sono le novità introdotte. Tuttavia è facile immaginare di cosa si tratta.

Gli AirPods di seconda generazione sono gli auricolari true wireless più famosi al mondo. Sia la versione con case di ricarica standard che la versione con case di ricarica wireless sono stati super elogiati per le loro qualità. Nelle scorse ore, Apple ha introdotto un nuovo firmware per entrambi i prodotti, il 2D15, ecco cosa porta in campo.

Apple: novità firmware 2D15 su AirPods di seconda generazione

Il nuovo firmware per AirPods di seconda generazione è lo stesso rilasciato la settimana scorsa per AirPods Pro. Se su questi, però, l’update è servito per migliorare la funzione di cancellazione attiva del rumore, a cosa sarà servito su AirPods di seconda generazione? Molto probabilmente, lo scopo del nuovo firmware è solamente quello di apportare correzioni di bug al dispositivo. Ricordiamo, infatti, che negli ultimi tempi diversi utenti avevano lamentato piccoli problemini. Dopo l’aggiornamento le cose dovrebbe andare decisamente meglio.

Il nuovo firmware risulta essere già disponibile al download. Come al solito, non c’è un modo per forzare l’aggiornamento degli auricolari, bisognerà attendere che questi lo facciano in automatico. Per far si che ciò avvenga, assicuratevi di aver collegato gli auricolari ad un dispositivo dotato di linea internet. Potrete controllare il tipo di firmware istallato sui vostri AirPods all’interno delle impostazioni di quest’ultimo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.