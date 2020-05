Ultimamente Google ha avviato un nuovo progetto per aggiornare lo stile delle sue app, rendendole più luminose. Il rovescio della medaglia però è la nuova modalità oscura implementata dal colosso informatico.

Tuttavia la “Dark Mode”, per il momento, è interrotta per la maggior parte dei dispositivi che non siano Pixel. L’app dovrebbe avere un’opzione di menu per scegliere tra temi predefiniti chiari, scuri e di sistema. Questo vale per l’app stessa di Google, Discover e Assistant. A causa di alcuni problemi misteriosi, tutte quelle interfacce rimangono luminose sui dispositivi interessati.

Google, il perché di questa interruzione

Abbiamo avuto la conferma che questo problema viene riscontrato su alcuni dispositivi non di Google, come per esempio su OnePlus e Samsung, mentre gli smartphone Pixel sembrano non aver riscontrato alcuna difficoltà. Questi dispositivi possono, tranquillamente, scegliere di passare dalla modalità classica alla nuova modalità oscura, con un semplice click.

Alcuni utenti affermano che ciò è accaduto dopo l’ultimo aggiornamento dell’app, ma potrebbe essere una combinazione dell’aggiornamento dell’app e di uno switch lato server. È difficile da sapere con cose come questa. Tutto ciò che possiamo dire con certezza è che Google ha rotto qualcosa e si dovrà aspettare che il colosso informatico lo aggiusti.