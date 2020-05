Gli scienziati hanno scoperto i fossili di due antichi pesci che sfoggiavano denti con zanne sulle mascelle inferiori e un enorme unico dente a sciabola sulla parte superiore. Questi pesci ormai estinti sono così strani che non c’è nulla di conosciuto – vivo o morto – che assomigli a loro.

I denti dei pesci sono così bizzarri che gli scienziati hanno chiamato uno di loro Monosmilus Chureloides, che si traduce approssimativamente in “Churel con un solo coltello”. Se vi state chiedendo cosa sia un Churel, si tratta di un demone mutaforma simile a un vampiro con grandi zanne. Questa creatura si colloca nel folklore di diversi paesi dell’Asia meridionale, incluso il Pakistan, dove per l’appunto è stato rinvenuto il fossile.

Due strani pesci dalla dentatura sorprendente

I due pesci antichi, tuttavia, hanno origini molto diverse. Uno fu trovato in Belgio e descritto nel 1946 dal paleontologo Edgar Casier, che lo chiamò Clupeopsis Straeleni. Questo pesce lungo circa 27 centimetri visse durante la prima epoca dell’Eocene, circa 50 milioni di anni fa.

Al contrario, il Chureloides è lungo 1 metro e ha vissuto circa 45 milioni di anni fa nei mari poco profondi dell’odierno Pakistan. Visse nello stesso periodo e nello stesso luogo di alcune delle prime balene a quattro zampe, tra cui le Dalanistes. Questo pesce aveva 16 denti curvi simili a zanne sulla sua mascella inferiore, piccoli nella parte posteriore e più grandi verso la parte anteriore, così ha riferito il ricercatore capo dello studio Alessio Capobianco, studente dell’Università di Michigan.

La zanna più lunga era di 2 cm, ovvero circa il 20% della lunghezza dell’intera testa. Come uno squalo, questo pesce probabilmente si è evoluto e ha sostituito i suoi denti periodicamente, poiché sono stati trovati alcuni denti sostitutivi in ​​sviluppo sulla mascella inferiore. Sulla mascella superiore c’è una gigantesca zanna curva che Capobianco chiama scherzosamente il “dente a sciabola”.

“Quando la bocca era chiusa, si sarebbe estesa dalla cima della bocca fino in fondo al suo ‘mento'”, ha riferito. Il Chureloides probabilmente ha usato i suoi denti straordinari per cacciare i pesci più piccoli. “Tuttavia, è difficile ipotizzare il loro scopo esatto, poiché oggi nessun pesce ha una dentatura simile”, ha detto Capobianco.

“Può darsi che i denti lunghi formino una sorta di ‘trappola’ o ‘gabbia’ per la preda, simile a quello che succede in alcuni pesci di acque profonde, oppure potrebbero essere stati usati per infilzare altri pesci.” Ma queste sono solo ipotesi. “È tutto nel regno della speculazione“, ha detto Capobianco. “Al momento non lo sappiamo.”

La storia delle “acciughe vampiro”

Il singolo esemplare di Chureloides è stato raccolto nel 1977 in una spedizione congiunta dell’Università del Michigan e del Geological Survey del Pakistan. Ma solo di recente è stato esaminato, quando Capobianco e il suo consulente, il ricercatore senior dello studio Matt Friedman, gli hanno dato un’occhiata.

Dopo che una TAC ha rivelato i denti spaventosi del campione, Friedman ha ricordato un simile, stravagante dente a sciabola nel fossile di Straeleni. Quindi, il team ha confrontato i due esemplari. “Clupeopsis e Monosmilus sono chiaramente correlati perché non ci sono altri pesci conosciuti (vivi o estinti) che hanno la stessa composizione dentale”, ha detto Capobianco. “Semplicemente non c’è nessun altro pesce che assomigli a questo.”

Un’analisi anatomica ha rivelato che questi pesci dai denti a sciabola sono strettamente correlati alle acciughe. “Questa è stata un’altra grande sorpresa per noi, poiché tutte le acciughe viventi sono molto più piccole di queste forme estinte”, ha continuato il ricercatore. “La maggior parte delle acciughe sono specializzate nel mangiare il plancton e hanno denti molto piccoli.”

Forse, non è così strano che questi due pesci si siano goduti un mini-apogeo durante il primo Eocene. I dinosauri non aviani si estinsero circa 65 milioni di anni fa, quando un asteroide gigante colpì la Terra alla fine del periodo Cretaceo. Quell’estinzione di massa decimò non solo le creature sulla terra, ma anche nei mari. Ma gli oceani non rimasero vuoti a lungo.

“La maggior parte dei tipi di pesci che si possono osservare nel mare oggigiorno sono nati durante questo momento critico della storia”, ha detto Capobianco. “Accanto a questi bizzarri esperimenti evolutivi come le acciughe dai denti a sciabola, si sono evoluti e diversificati, ma per qualche ragione non sono arrivati ​​ai giorni nostri.” Lo studio è stato pubblicato online il 13 maggio sulla rivista Royal Society Open Science.