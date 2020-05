PlayStation 5 arriverà sul mercato entro la fine di quest’anno e c’è chi dice che metterà in discussione la potenza dei PC da gaming. Stando alle precedenti rivelazioni sappiamo che la nuova console Sony presenterà otto core con una potenza di elaborazione di 3,5 GHz, 16 GB di RAM, una GPU in grado di calcolare più di 10 teraflop e un SSD personalizzato da 825 GB con una velocità di caricamento superiore a qualsiasi altra cosa sul mercato.

Stando alle recenti dichiarazioni del CEO di Epic Games – Tim Sweeney – l’hardware di PS5 la renderebbe unica e più potente di un qualsiasi PC da gaming. Le affermazioni sono state rilasciate durante una conferenza stampa di Unreal Engine 5 trasmessa nella giornata di ieri. Sweeney per l’occasione ha elogiato l’aspetto tecnico di PlayStation 5, in particolare la GPU e l’SSD.

“La PS5 ha un’enorme quantità di potenza GPU, ma anche un aumento della larghezza di banda nella gestione dell’archiviazione”, ha affermato. “Abbiamo lavorato per molto tempo a stretto contatto con Sony sull’archiviazione dati. Gli SSD su PS5 sono più avanzati di qualsiasi cosa tu possa comprare per PC a qualsiasi cifra in questo momento. Aiuterà a guidare i PC futuri.”

Sweeney non è l’unico ad affermare la potenza dell’SSD di PS5. Mark Cerny – lead system architect di PlayStation – ha infatti dichiarato le stesse parole durante l’evento reveal dell’hardware della console a marzo. Secondo Cerny simili SSD non saranno disponibili su PC almeno entro la fine dell’anno, tuttavia PS5 vanterà comunque una sincronicità hardware/software maggiore rispetto un PC personalizzato.

PlayStation 5, l’SSD unico di Sony sarà la chiave dell’hardware della console

Sia Cerny che Sweeney hanno sottolineato che la console Sony vanterà un sistema di gestione dati specializzato che non sarebbe possibile implementare su un SSD per PC. Sony ha il pieno controllo delle parti hardware, nessun produttore PC può replicare quanto fatto dal colosso nipponico. Sweeney ritiene comunque che valga la pena integrare gli SSD nei PC, soprattutto quando vedranno “stupiti” quanto velocemente PS5 può accedere ai dati.

Se vi siete persi la conferenza di ieri, Sweeney e il suo team hanno sfoggiato una demo tecnica che girava dal vivo su PS5 dal nome Lumen in Land of Nanite. Basata sull’Unreal Engine 5 la demo ha messo in mostra le potenzialità tecniche della console. Il video vede una ragazza avventurarsi in un canyon per poi esplorare un’antica tomba, sfoggiando un’illuminazione dinamica e complessi oggetti tridimensionali.

Epic ha creato la demo da zero per mostrare le capacità di PS5, ma non è detto che possa essere fatto lo stesso anche su un PC molto potente o su una Xbox Series X. D’altro canto i giochi Unreal Engine 5 saranno disponibili anche su entrambe le piattaforme summenzionate, quindi Sweeney non ha nessun incentivo particolare per favorire PS5 rispetto gli altri sistemi.

La nuova PS5 si pone quindi come una macchina dalle potenzialità elevate, ma per verificare le affermazioni di Sweeney si dovrà attendere la sua uscita sul mercato a fine anno. Una cosa tuttavia è chiara, tra tutti i componenti hardware di PS5, l’SSD potrebbe essere la chiave dell’innovazione tecnologica della console.