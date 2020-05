La Dark Mode è diventata una vera e propria moda su smartphone e tablet. Migliaia le app che si sono aggiornate per portare in campo la desiderata funzione sui dispositivi Apple e non solo. Il colosso di Cupertino, l’ha lanciata per i suoi dispositivi con iOS 13 e iPadOS 13. A ruota, tutte le più note aziende hanno fatto lo stesso. Nelle scorse ore, l’aggiornamento dell’app Apple Store ha portato anch’esso in campo la Dark Mode. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, il colosso di Cupertino ha fatto aspettare un bel po’ di tempo. A distanza di mesi dal rilascio di iOS 13, l’app Apple Store non supportava ancora la modalità scura. Un aggiornamento rilasciato nelle scorse ore ha finalmente risolto il problema. Scopriamo insieme come funziona.

Apple Store App: la Dark Mode è finalmente arrivata

Il famoso aggiornamento è disponibile al download su App Store. Questo, ha portato in campo diverse novità. Sicuramente quella più interessante risulta essere il supporto per la Dark Mode. Con il nuovo update, infatti, si potrà usufruire della modalità scura anche all’interno di tale app. Ovviamente, l’impostazione è integrata perfettamente con il sistema operativo. Bisognerà aver la Dark Mode abilitata sullo smartphone per poterla veder attivata anche nell’app.

L’update va a correggere anche tutta una serie di bug presenti sulla precedente versione. Se non l’avete già fatto, vi consigliamo di scaricare l’update per provare con mano la novità. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.