L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha fatto due importanti annunci nelle scorse ore. Da una parte, questa ha presentato il nuovo motore grafico Unreal Engine 5, dall’altra ha rilasciato importanti informazioni in merito al futuro di Fortnite. Il noto battle royale sarà tra i titoli disponibili al lancio delle console di nuova generazione. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite è stato lanciato nel lontano 2017, nonostante ciò, questo risulta essere ancora oggi uno dei titoli più giocati in assoluto. In molti si sono chiesti quale sarà la sorte del gioco dopo l’arrivo di Xbox Series X e PS5. Nelle scorse ore, Epic Games ha fatto chiarezza a riguardo. Scopriamo cosa ha detto.

Fortnite: ecco cosa cambierà in futuro

Ebbene sì, Epic Games ha deciso di accontentare il più possibile i vari giocatori. L’azienda ha confermato che il titolo sarà disponibile su tutte e due le console di nuova generazione fin dalla data di lancio. Ciò, però, non vorrà dire che Fortnite smetterà di funzionare sulle vecchie generazioni. L’azienda continuerà ad aggiornare il gioco su tutte le piattaforme e continuerà a mantenere il cross-platform play. Ma non è tutto, Fortnite utilizzerà anche il nuovo motore grafico Unreal Engine 5, tuttavia, non fin da subito. Bisognerà attendere, infatti, la metà del 2021 per poterlo vedere implementato.

Ricordiamo che le console di nuova generazione, Xbox Series X e PS5, arriveranno nel corso del periodo natalizio di quest’anno. Al momento non è stata ancora comunicata una data ufficiale. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.