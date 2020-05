Nintendo ha annunciato un nuovo gioco di Paper Mario in arrivo su Switch il 17 luglio dal nome Paper Mario: The Origami King. Si tratta del sesto gioco della serie e il primo a debuttare sulla console ibrida di Nintendo. Nata su Nintendo 64 nel 2001 la saga vede l’iconico idraulico e i più noti personaggi del franchise all’interno di un mondo completamente di carta. Il gioco è noto per implementare meccaniche di esplorazione ad elementi da gioco di ruolo distaccandosi dai classici Super Mario.

La storia di The Origami King sembra ruotare attorno al tentativo di liberare il castello della Principessa Peach da una nuova minaccia chiamata King Olly. Questo nuovo malvagio avversario vuole trasformare il Regno dei Funghi in un mondo di origami.

L’esplorazione si baserà su una nuova abilità chiamata “1000-Fold Arms” che permette a Mario di allungare le braccia per risolvere enigmi e muoversi attraverso gli ambienti. Su Nintendo Japan è emerso anche un breve video che mostra il nuovo sistema di combattimento più in dettaglio. Il filmato vede il giocatore confrontarsi con i nemici in un’arena ad anello, qui mettendo in fila i nemici Mario è in grado di infliggere maggiori danni in un singolo turno.

In alcuni momenti del gioco sarà anche possibile allearsi con alcuni compagni di avventure, incluso il malvagio e potente Bowser. Ebbene si, questa volta il tartarugone sarà dalla nostra parte per sconfiggere il nuovo nemico. Qui sotto trovate il trailer di annuncio del gioco.

Nintendo e l’annuncio a sorpresa del nuovo Paper Mario

L’annuncio di un nuovo Paper Mario era già nel pentolone di Nintendo da un po’, ma stranamente la compagnia ha deciso di rilasciare la notizia di punto in bianco anziché rivelarla attraverso un classico Direct.

La grande N ha già rivelato alcuni streaming (Direct) dedicati interamente ad alcuni suoi importanti franchise come Pokémon e Animal Crossing, ma i piani generali sul prossimo anno non sono ancora chiari. Data la mancanza di uscite Switch per i prossimi mesi, Paper Mario: The Origami King aiuterà sicuramente a colmare un po’ questa lacuna.

Secondo alcune indiscrezioni il prossimo Paper Mario dovrebbe pressoché terminato. D’altronde Nintendo tende a terminare lo sviluppo dei suoi giochi molto prima della loro uscita. Per poter metter mano alla prossima avventura del Mario di carta dovremo tuttavia attendere fino al 17 luglio.