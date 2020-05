Nelle scorse settimane abbiamo parlato del possibile arrivo di un nuovo modello di Powerbeats Pro sul mercato. Qualche ora fa, nuove indizi in merito sono stati rilasciati. Pare, infatti, che gli auricolari true wireless aggiornati Beats verrano rilasciati in 4 nuove colorazioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

I Powerbeats Pro sono gli auricolari true wireless sportivi a marchio beats più vicini agli AirPods di Apple. Entrambi gli auricolari, infatti, hanno in comune il performante chip H1 della nota azienda. Quelli di beats, però, sono perfetti per tutti coloro che amano fare attività sportiva. A breve, potrebbe arrivare un nuovo modello sul mercato. Ecco quali saranno le novità.

Powerbeats Pro: quattro nuovi colori in arrivo

Apple sta per lanciare sul mercato una versione aggiornata degli auricolari wireless professionali a marchio Beats. Da quanto è emerso online, i nuovi auricolari saranno solamente una versione aggiornata dell’attuale generazione. Di conseguenza, questi avranno esattamente le stesse caratteristiche. Nelle scorse ore, però, è giunta nota del possibile arrivo di quattro nuove colorazioni esclusive: Cloud Pink, Glacier Blue, Spring Yellow e Lava Red. Si tratta di varianti mai viste prima sul mercato. Quelle attualmente disponibili, infatti, sono nero, avorio, blu e verde muschio.

Al momento, non si hanno informazioni in merito alla possibile uscita del prodotto sul mercato. Considerando, però, che gli auricolari sono già stati certificati in diversi paesi, questi potrebbero arrivare molto presto. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità.