Dai Laboratori Steam arriva oggi un nuovo “esperimento” per agevolare maggiormente gli utenti della piattaforma. L’ultimo aggiornamento del client implementa una novità nella scelta dei titoli da giocare presenti nella nostra Libreria. Questa volta però non ci viene suggerito quale gioco acquistare bensì quale giocare tra quelli che possediamo. La funzione in questione si chiama “Avanti un altro”.

Questa nuova vetrina virtuale che apparirà nella nostra home di Steam, andrà ad individuare i titoli più interessanti che ancora non abbiamo giocato o che abbiamo appena iniziato. Questo aiuterà soprattutto gli utenti che hanno una schiera di videogiochi e non sanno dove mettere mano. Tra sconti e acquisti compulsivi la Libreria si infoltisce e non è sempre facile scegliere.

La nuova funzione è inoltre utile per scovare piccole gemme nascoste che forse potrebbero piacerci. Consigliamo ad esempio alcuni giochi di Mike Bithell che andrebbero assolutamente inseriti nella Libreria di qualunque giocatore, come ad esempio il platform minimalistico Thomas Was Alone o il peculiare stealth game Volume.

Gli esperimenti dei Laboratori Steam

Steam continua quindi a sorprendere gli utenti con i suoi “esperimenti”. Introdotto lo scorso anno, i Laboratori Steam è nato testare alcune piccole idee degli sviluppatori per migliorare la fruibilità della piattaforma. Le funzioni possono essere provate da tutti e i feedback condivisi, in questo modo Valve saprà se l’esperimento sarà andato a buon fine oppure no.

Oltre ad Avanti un altro sono attualmente in corso diversi esperimenti tra cui la possibilità di scoprire nuovi giochi in base alle recensioni degli utenti o esplorare nei meandri di Steam per trovare perle rimaste all’oscuro per troppo tempo.