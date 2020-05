Nelle scorse ore, il noto leaker Jon Prosser si è soffermato su quella che potrebbe essere la caratteristica chiave di uno degli smartphone Apple del 2021. Stando a quanto dichiarato, uno degli iPhone 12S sarà completamente wireless. Ebbene sì, niente porta lightning e niente porta USB-C, solo wireless. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple risulta essere una delle aziende tecnologiche più rivoluzionarie di sempre. Questa non si spaventa di certo ad introdurre novità drastiche sui suoi dispositivi. Dopo la discussa rimozione del jack audio da 3.5 mm con iPhone 7, ecco che potrebbe arrivare l’iPhone completamente wireless. Ma come funzionerà la ricarica?

Apple: iPhone 12S si potrà ricaricare solo wireless?

Sono mesi che si parla della possibile uscita di un iPhone privo di porte. Sembra che Apple, infatti, non voglia passare alla porta USB-C per i suoi melafonini. L’idea è quella di creare un dispositivo completamente libero dai cavi. Secondo l’affidabile leaker Jon Prosser, sarà proprio uno degli iPhone del 2021 ad avere questa caratteristica particolare. La ricarica del dispositivo potrà avvenire solo in maniera wireless. Non sappiamo, al momento, in che modo Apple ha intenzione di risolvere ovvie problematiche di praticità. In molti, ad esempio, si chiedono se sarà possibile usare iPhone mentre è in carica.

L’azienda della mela morsicata potrebbe adottare una soluzione simile a quella adottata con Apple Watch, un caricatore magnetico. Grazie a questo si potrebbe utilizzare il dispositivo anche mentre è in carica. Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la situazione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.