L’azienda della mela morsicata, Apple, ha presentato un nuovo modello di iPad Pro circa un mese fa. Insieme ad esso, è arrivato anche un innovativo accessorio, la Magic Keyboard. Questa, è una tastiera che rende iPad un vero e proprio computer portatile. Peccato, però, che consumi molta batteria. Ecco cosa ne pensano gli utenti.

La Magic Keyobard per iPad Pro è arrivata sul mercato nelle scorse settimane. Il prodotto è stato elogiato da chiunque per le sue caratteristiche innovative. Pare, però, che non sia perfetto. Numerosi utenti che utilizzano il device già da qualche giorno hanno notato un calo drastico della batteria del loro iPad. A quanto pare, il problema è proprio la Smart Keyboard. Scopriamo il perchè.

Apple: Smart Keyboard consuma troppo a causa di un bug?

Nonostante sia super innovativa e costi quasi la metà del tablet stesso, la Magic Keybord di ultima generazione non presenta una batteria integrata. Questa, infatti, si alimenta direttamente dall’iPad grazie allo Smart Connector. Il problema è che questo accessorio è decisamente più impegnativo rispetto alle Smart Keyboard che abbiamo visto fino ad ora. I tasti della nuova tastiera sono retroilluminati e la cosa si fa sentire sulla batteria dell’iPad.

Numerosi utenti hanno lamentato che in alcuni casi la retroilliminazione della tastiera rimane attiva anche dopo che l’iPad è stato messo in stand-by. In questo caso, potrebbe trattarsi di un bug che Apple risolverà prontamente. L’azienda della mela morsicata non ha rilasciato ancora nessuna spiegazione alle lamentele degli utenti. Come si comporterà? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.