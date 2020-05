La matematica può essere scoperta casualmente anche in prigione

Christopher Havens, un detenuto in carcere per omicidio, ha scoperto la sua passione per la matematica in prigione, facendo anche notevoli scoperte

Può sembrare una cosa assurda, ma ci sono molti esempi di scoperte matematiche fatte in prigione. Forse il più famoso è del matematico francese Andre Weil, che inventò le sue congetture estremamente influenti mentre si trovava in una prigione militare a Rouen, in Francia. Un altro gigante di questa materia, Srinivasan Ramanujan, iniziò senza una formazione formale in matematica e produsse la maggior parte dei suoi risultati rivoluzionari in completo isolamento.

Nella sua autobiografia, Weil menziona la possibilità di ottenere una chiarezza speciale mentre era in prigione. C’è qualcosa di speciale in prigione e matematica?

Esiste una relazione tra matematica e prigione?

La storia di Christopher Havens sicuramente può concordare con questa affermazione. Havens ha ricevuto una condanna a 25 anni a Washington nel 2011 dopo essere stato condannato per omicidio. Ha trovato il suo amore ed il suo dono per la matematica mentre era in isolamento, pochi mesi dopo la sua incarcerazione. Il suo viaggio in matematica e ricerca lo ha portato a pubblicare un articolo in una rivista accademica di matematica nel gennaio 2020.

Nel gennaio 2013, scrisse questa email per richiedere l’abbonamento ad una nota rivista di divulgazione matematica:

“A chi potrebbe interessare, sono interessato a trovare maggiori informazioni su un abbonamento ad Annals of Mathematics per uso personale. Attualmente sto scontando 25 anni nel Dipartimento di Correzione di Washington e ho deciso di usare questo tempo per me stesso. Sto studiando il calcolo e la teoria dei numeri, poiché i numeri sono diventati la mia missione. Potete per favore inviarmi qualsiasi informazione sul vostro diario matematico? Christopher Havens, #349034

PS. Sono autodidatta e spesso mi affanno ai problemi per lunghi periodi di tempo. C’è qualcuno a cui potrei corrispondere, a condizione che invii buste affrancate con indirizzo? Non ci sono insegnanti qui che possono aiutarmi, quindi spesso spendo centinaia in libri che possono contenere o meno l’aiuto di cui ho bisogno. Grazie.”

Da qui poi è partita la passione di Havens, che l’ha portato a fare grandi ed interessanti scoperte nel campo matematico, e che potranno sicuramente essere utili in futuro.