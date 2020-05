Nonostante l’epidemia da Coronavirus l’abbia messa non poco in difficoltà, Apple sta facendo di tutto per riprendere il suo classico ritmo di marcia. L’azienda ha confermato che non ci saranno grossi ritardi con la produzione dei nuovi prodotti. A proposito di ciò, nelle scorse ore, il noto analista Ming Chi Kuo, ha voluto spendere qualche parola. Ecco cosa ha detto.

Ming-Chi Kuo risulta essere uno degli analisti più affidabili quando si parla di anticipazioni sui prodotti Apple. Nelle scorse ore, questo si è soffermato in particolare su due prodotti, iPad e Apple Glasses. L’uomo sembra essere convinto in merito ai dettagli dell’uscita dei prodotti. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Apple: un nuovo iPad low-cost entro fine anno

Secondo Ming-Chi Kuo, Apple lancerà almeno un altro modello di iPad entro la fine dell’anno. Ci sono due iPad nei programmi di Cupertino: un iPad low-cost con display da 10.8 pollici e processore A12 e un nuovo iPad mini con display da 8.5 o 9 pollici e anch’esso processore A12. Si tratterebbe dei successori degli attuali iPad mini e iPad Air. Questi, seguirebbero la stessa logica del prezzo basso adottata per iPhone SE. Entrambi i dispositivi, infatti, dovrebbero arrivare sul mercato ad un prezzo molto competitivo.

L’altro prodotto di cui ha parlato l’analista sono gli Apple Glasses. Egli ha confermato che l’azienda ci sta ancora lavorando su e che la presentazione ufficiale potrebbe avvenire nel 2022. Sarà necessario ancora un po’ di tempo per poter capire con precisone quali saranno le caratteristiche degli occhiali AR. Sappiamo con certezza, però, che si tratterà di un prodotto totalmente differente da quelli proposti dalla concorrenza. Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la faccenda. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.