Coronavirus, indossare una maschera per molto tempo è dannoso?

Secondo un recente studio, indossare troppo a lungo una maschera per fronteggiare il coronavirus, soprattutto alcuni modelli, è dannoso per la salute

Il requisito di indossare maschere in pubblico per prevenire la diffusione del coronavirus potrebbe fare più male che bene alla salute delle persone?

Un neurochirurgo in pensione lo crede, indicando studi che hanno scoperto che indossare maschere per periodi prolungati può causare gravi effetti collaterali.

In un articolo pubblicato da Technocracy News, il dott. Russell Blaylock ha scritto che gli effetti collaterali dell’uso prolungato di una mascherina per il viso “possono variare dal mal di testa, all’aumentata resistenza delle vie aeree, all’accumulo di anidride carbonica, all’ipossia, fino alla grave minaccia alla vita. complicazioni”.

L’uso prolungato delle maschere per il coronavirus

Gli effetti collaterali differiscono tra maschere chirurgiche di stoffa o di carta e maschere respiratorie N95 perché l’N95, essendo un filtro più efficace, limita anche la respirazione in misura maggiore ed è quindi più comunemente associato al mal di testa, riporta Blaylock.

Ha evidenziato uno studio su 212 operatori sanitari a cui è stato chiesto di riferire sulla presenza di mal di testa durante l’uso della maschera N95, inclusa la durata del mal di testa, il tipo di mal di testa e se la persona aveva mal di testa preesistenti. Lo studio ha scoperto che circa un terzo dei lavoratori ha sviluppato mal di testa quando utilizzava la maschera N95, la maggior parte aveva mal di testa preesistenti che erano stati aggravati dall’uso della maschera e circa tre su cinque richiedevano antidolorifici per alleviare il mal di testa.

“È noto che la maschera N95, se indossata per ore, può ridurre l’ossigenazione del sangue fino al 20%”, ha scritto Blaylock. Questo, ha detto, “può portare a una perdita di conoscenza, come è accaduto al compagno sfortunato che guida da solo nella sua auto indossando una maschera N95, facendolo svenire, e facendo schiantare la sua auto e subire lesioni. Sono sicuro che abbiamo diversi casi di persone anziane o di qualsiasi persona con scarsa funzionalità polmonare che si spegne, colpendo la testa. Questo, ovviamente, può portare alla morte. “