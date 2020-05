Nell’attesa che la casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, rilasci un nuovo aggiornamento di Fortnite, alcuni utenti hanno segnalato la presenza di un bug alquanto esilarante nel gioco. A quanto pare, infatti, il glitch fa inginocchiare i personaggi e li fa “pregare”. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La storia di Fortnite è ricca di bug ed errori di tutti i tipi. Ad ogni aggiornamento, Epic Games fa di tutto per far si che il suo gioco sia privo di glitch ma, puntualmente, ne spunta uno nuovo. Quello scoperto nelle scorse ore ha davvero del divertente. I giocatori non stanno facendo altro che parlarne. Scopriamo quando si verifica.

Fortnite: i personaggi si mettono a pregare a causa di un glitch

E’ stato un utente di Reddit a scovare il glitch di cui stiamo per parlarvi, il suo post ha ricevuto migliaia di upvote in pochissimo tempo. Il bug si verifica tutte le volte che un personaggio viene atterrato mentre utilizza le cabine telefoniche per cambiarsi (tipo quando si è all’interno della tempesta). Una volta uscito dalla cabina, il personaggio sarà in ginocchio a “pregare”. Non c’è nessun modo per riportare il personaggio in posizione normale. Una volta verificato il bug, l’unica soluzione è morire.

Al momento, Epic Games non ha proferito nessuna parola a riguardo, tuttavia, è probabile che questa metterà fine alla problematica con il nuovo update 12.60. Ricordiamo che, salvo imprevisti, questo debutterà nel corso di questa settimana. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.