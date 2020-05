Ieri vi abbiamo parlato delle nuove watchfaces Pride per Apple Watch. Vi abbiamo anche anticipato che il colosso di Cupertino avrebbe annunciato l’arrivo di un cinturino dedicato alla lotta per i diritti della comunità LGBTQ. Ebbene sì, l’annuncio è arrivato proprio in queste ore. Non uno, ma ben due cinturini “Pride Edition” sono stati presentati dalla mela morsicata. Andiamo a scoprirli insieme.

Il colosso della mela morsicata risulta essere sempre molto sensibile ai diritti della comunità LGBTQ. Da oramai tre anni a questa parte, in questo periodo dell’anno, l’azienda rilascia una serie di cinturini speciali per Apple Watch, i Pride Edition. Quest’anno, ne sono arrivati ben 2. Questi, ovviamente, sono perfettamente abbinati alle nuove watchfaces. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple: due nuovi cinturini Sport Pride Edition

Ebbene sì, quest’anno Apple ha deciso di abbondare. Sono ben 2 i cinturini Pride Edition 2020. Il primo riprende i colori dell’arcobaleno in toni pastello già visti sulla nuova watchfaces. Il secondo, invece, risulta essere una novità assoluta. Si tratta, infatti, di un cinturino Nike Sport. Fino ad ora, Apple non aveva mai presentato una versione Pride di questa particolare variante. Siamo certi che tutti i fan dell’azienda apprezzeranno entrambi i modelli.

I due cinturini Pride Edition 2020 rimarranno negli store per un periodo di tempo limitato. Il prezzo di entrambi è di 49 euro. Tutti e due possono essere già prenotati all’interno dello store online ufficiale Apple. La spedizione avverrà nel giro di una settimana. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.