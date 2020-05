Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato delle previsioni del noto analista Ming-Chi Kuo in merito all’uscita degli iPad e degli occhiali AR della mela morsicata. Questo ha affermato che gli occhiali arriveranno sul mercato solo nel 2022. In queste ore, il leaker Jon Prosser ha smentito il tutto, gli Apple Glasses arriveranno già nel 2021. Sarà davvero così?

Jon Prosser risulta essere uno dei leaker più affidabili quando si parla della casa della mela morsicata. In passato, questo ha anticipato molte informazioni sui prodotti dell’azienda che poi si sono rivelate vere. Gli occhiali AR Apple, a detta sua, punteranno su caratteristiche esclusive. Ecco quello che sappiamo a riguardo.

Apple: gli occhiali AR dell’azienda in arrivo prima del previsto

Ebbene sì, Jon Prosser non solo ha smentito quello che ha detto Kuo nelle scorse ore, ma ha anche dichiarato di aver dato un occhio a quelli che saranno i primi occhiali AR della mela morsicata. Il leaker, infatti, li ha definiti “molto eleganti”. Sembra quindi che Apple non punterà su un visore AR vero e proprio ma su un qualcosa che somigli il più possibile ad un semplice paio di occhiali. Questa sarebbe di certo una marcia in più per il prodotto. Ricordiamo, inoltre, che l’azienda farà di tutto per introdurre caratteristiche mai viste prima sui dispositivi della concorrenza. Come ci sorprenderà?

Se quanto detto dal leaker si rivelasse vero, potremmo mettere le mani sui nuovi occhiali AR di Cupertino già a partire dal prossimo anno. Conoscendo Apple, questi potrebbero, con buone probabilità, rivoluzionare il mercato dei prodotti AR. Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la faccenda. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.