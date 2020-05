Possiamo dire addio alle classiche emoji che usiamo abitualmente per rispondere a messaggi o post o semplicemente utilizzarli per esprimere i nostri stati d’animo. Facebook ha lanciato i suoi nuovi avatar in stile Bitmoji.

Simili, come stile, ai cartoni animati la nuova funzione permette agli utenti di Facebook di usare il proprio avatar per commentare e fare storie anche su Messenger. “Molte delle nostre interazioni in questi giorni si svolgono online, motivo per cui è più importante che mai essere in grado di esprimersi personalmente su Facebook”, ha detto Fidji Simo, il capo dell’app di Facebook, in un post.

Facebook, ecco come creare il nostro avatar

Se non vedi l’ora di provare la nuova funzionalità, procedi nel seguente modo per creare il tuo avatar di Facebook. I passaggi qui sotto valgono sia per l’app di Facebook su iOS sia per la versione Android.

Apri l’app di Facebook sul tuo telefono iOS o Android. Quindi tocca le tre linee orizzontali nella parte in basso a destra dello schermo. Scorrere verso il basso e toccare “Vedi altro”. Tocca “Avatar”. Tocca “Avanti”, quindi “Inizia”. Scegli una tonalità della pelle che si adatta meglio alla tua e quindi tocca “Avanti”. Ora passa attraverso ogni sezione e personalizza il tuo avatar a tuo piacimento. C’è anche una sezione per le linee del viso e la carnagione se vuoi arrivare ai dettagli estremi. Se hai bisogno di ricordarti che aspetto hai, tocca l’icona a forma di specchio nella parte in alto a destra dello schermo per aprire la fotocamera frontale del telefono. Quando hai finito di personalizzare il tuo avatar e sei soddisfatto di come appare, tocca il segno di spunta nell’angolo in alto a destra dello schermo. Al termine del caricamento dello schermo, tocca “Avanti”. Tocca “Fine”.

Ora che hai finito di creare il tuo avatar, puoi toccare il segno di freccia in alto a destra per condividerlo con il tuo feed di Facebook o impostarlo come immagine temporanea del profilo. Per vedere i diversi adesivi avatar, tocca l’icona dell’autoadesivo (il quadrato sorridente sotto la freccia) o se desideri apportare modifiche al tuo avatar, fai clic sull’icona a forma di matita.

Per usare il tuo avatar quando scrivi commenti, tocca semplicemente la faccina accanto all’icona gif, quindi tocca l’icona avatar nella parte inferiore dello schermo (quarta da sinistra).