I cambiamenti climatici stanno rendendo gli uragani più forti

Gli uragani sono diventati più forti in tutto il mondo negli ultimi quattro decenni, supportando ciò che la teoria e i modelli di computer hanno suggerito a lungo: i cambiamenti climatici stanno rendendo queste tempeste più intense e distruttive.

L’analisi, delle immagini satellitari risalenti al 1979, mostra che il riscaldamento ha aumentato la probabilità che un uragano si sviluppi in uno dei maggiori di categoria 3 o superiore, con venti sostenuti superiori a 110 miglia orarie, di circa l’8% un decennio.

“La tendenza è presente ed è reale”, ha affermato James P. Kossin, ricercatore presso la National Oceanic and Atmospher Administration e autore principale dello studio, pubblicato lunedì negli Atti della National Academy of Sciences. “C’è questo straordinario edificio di questo corpus di prove che stiamo rendendo queste tempeste più deleteri.”

I cambiamenti climatici e gli uragani

Kerry Emanuel, un esperto di uragani del Massachusetts Institute of Technology che non era coinvolto nello studio, ha dichiarato che i risultati sono “molto in linea con ciò che ci si aspetta. Quando vedi cose che succedono in tutto il mondo in quel modo, le anatre sono in qualche modo in ordine”, ha detto.

Ma nell’Atlantico settentrionale, dove l’attività degli uragani è aumentata negli ultimi decenni e le tempeste hanno causato danni per decine di miliardi di dollari negli Stati Uniti e nei Caraibi, fattori diversi dai cambiamenti climatici potrebbero aver avuto un ruolo maggiore nell’aumento dell’intensità , ha detto il dott. Emanuel.

La fisica suggerisce che mentre il mondo si riscalda, gli uragani e altri cicloni tropicali dovrebbero diventare più forti, perché l’acqua più calda fornisce più energia che alimenta queste tempeste. E le simulazioni climatiche hanno da tempo mostrato un aumento degli uragani più forti mentre il riscaldamento continua. Questo dimostra ancor più come bisogna intervenire subito per ridurre questo problema del riscaldamento globale.