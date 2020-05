Un progetto cerca una visione eccellente del mantello terrestre

I ricercatori hanno avviato un progetto per provare a simulare il comportamento del mantello terrestre. Questo solido strato di roccia, che si trova tra il nucleo e la crosta del pianeta, si muove molto lentamente nel tempo, all’incirca alla velocità con cui cresce un’unghia.

Gli scienziati studieranno il suo complesso schema di pozzi e pozzi. Il team spera che i suoi nuovi modelli di circolazione forniranno nuove intuizioni su come il mantello ha influenzato la superficie terrestre per centinaia di milioni di anni.

“Allo stesso modo in cui lo studio del DNA ci ha fornito un quadro completamente nuovo per comprendere la biologia, l’evoluzione e persino questo coronavirus che stiamo affrontando ora, quindi voglio guardare all’interno della Terra per capire meglio come il nostro pianeta, il nostro singolo e la sola “nave spaziale” funziona davvero “, ha detto alla BBC News il leader del progetto Huw Davies.

Il progetto per studiare il mantello terrestre

Ora tutti hanno familiarità con la tettonica a zolle: la descrizione di come il guscio esterno rigido del nostro pianeta (la sua litosfera) si muove e viene riciclato. Sono stati compiuti passi da gigante nello sviluppo di questa teoria negli ultimi 50 anni da quando è diventata famosa.

Ma ora possiamo vedere che in realtà è il peso delle placche oceaniche in cui si spingono i continenti a svolgere il ruolo principale nella guida di questo straordinario sistema.Roccia fredda e densa ai margini della lastra attira tutto ciò che sta dietro mentre affonda nel mantello. Tuttavia, ciò che scende sta risalendo perché il calore degli interni deve essere gestito e ridistribuito.

Il nuovo progetto si concentrerà sul dove e come dei pozzi, mappando le diverse regioni di temperatura, densità e velocità. Le sue simulazioni di supercomputer saranno vincolate da conoscenze all’avanguardia in fisica, chimica e magnetismo delle rocce. Grazie alla sismologia, lo studio di come le onde di energia provenienti dai terremoti si muovono attraverso la Terra, abbiamo un’ottima immagine di come appare l’interno del pianeta oggi.