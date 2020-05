Pare proprio che per quest’anno Apple non abbia ancora finito con la sua gamma di iPad. Secondo diverse fonti, l’azienda sta lavorando su almeno un altro modello da lanciare il prossimo autunno. Stando alle ultime voci trapelate, il dispositivo avrà caratteristiche molto interessanti (display più ampio e chip super performante) e si ispirerà alla logica del nuovo iPhone SE 2020. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Apple offre iPad per tutte le esigenze. Lo scorso anno, l’azienda ha introdotto in campo un nuovo modello, iPad Air. Quest’ultimo rappresenta il tablet intermedio tra l’entry-level e il Pro. Molto presto, tale variante potrebbe aggiornarsi con caratteristiche davvero molto interessanti. Ecco di cosa stiamo parliamo.

Apple: il nuovo iPad Air avrà display da 10.8 pollici

Nelle scorse ore, diverse fonti hanno confermato che un nuovo modello di iPad arriverà entro la fine dell’anno. A quanto pare, il device avrà un display mai visto prima su nessun modello di iPad, la diagonale sarà, infatti, di 10.8 pollici. Stando al processore, invece, Apple opterà per il potente chip A12 di iPhone 11 e iPhone SE. Al momento, però, rimane il dubbio su un punto: di quale degli attuali iPad sarà il successore?

Ebbene sì, pare ovvio che il nuovo iPad da 10.8 pollici sarà il successore di uno tra iPad entry-level e iPad Air 2019. L’ipotesi più plausibile vede questo modello sostituire il più datato iPad Air. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la faccenda. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.