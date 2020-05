HomePod è il primo smart speaker rilasciato dalla mela morsicata. Presentato nell’oramai lontano 2018, è arrivato in pochissimi paesi a causa delle limitazioni di Siri. Nonostante gli utenti Italiani lo abbiano richiesto a gran voce, Apple non è riuscita ad accontentarci. Molto presto, però, l’azienda potrebbe riscattarsi con un nuovo modello in arrivo anche nel nostro paese, HomePod mini. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Negli ultimi tempi, Apple ha migliorato sensibilmente il suo assistente virtuale Siri. Nonostante questo non sia ancora ai livelli della concorrenza, si sta avvicinando sempre di più. Considerando ciò, il prossimo HomePod, con molta probabilità, arriverà anche in Italia. Le caratteristiche saranno molto interessanti.

Apple: un nuovo HomePod in arrivo anche in Italia?

Nelle scorse ore, il collega del noto sito americano Bloomberg, Mark Gurman, si è reso conto che la casa della mela morsicata sta cercando di smaltire le sue attuali scorte di HomePod. I dipendenti degli Apple Store, infatti, possono acquistare ora fino a 10 HomePod con il 50% di sconto sul prezzo di listino. L’ipotesi è che Apple si stia preparando al lancio di un nuovo modello del device. Secondo quanto emerso online, il nuovo HomePod sarà “mini”, quindi, dimensioni più compatte e prezzo ridotto. Ciò lo renderà decisamente più appetibile.

Ebbene sì, Apple sta cercando un modo per contrastare l’agguerrita concorrenza nel mercato degli smart speaker. Un HomePod mini con prezzo ridotto (199 dollari) attirerebbe sicuramente l’attenzione di più rispetto all’attuale modello disponibile in commercio. Secondo le stime, tale dispositivo potrebbe arrivare entro la fine di questo anno. Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la faccenda.