Per secoli, gli astronomi hanno ipotizzato che il sistema solare contenga pianeti da scoprire, in orbita attorno alle regioni lontane e oscure del sistema. A volte ne individuano gli effetti gravitazionali di corpi sconosciuti. Ora sono intenzionati a scovare il Pianeta X che, dopo tutto, potrebbe non essere un pianeta.

Da qualche tempo, gli astronomi hanno raccolto prove del fatto che un enorme pianeta dovrebbe orbitare attorno al Sole a una distanza di circa 500 unità astronomiche o 70 miliardi di chilometri. Le prove provengono dalle orbite di corpi ghiacciati nella Cintura di Kuiper oltre Nettuno. Questi oggetti sembrano essere raggruppati in modi che possono essere spiegati solo se vengono “raggruppati” da un oggetto massiccio.

Questo oggetto, noto come Pianeta X, deve avere una massa compresa tra cinque e dieci volte la massa della Terra, ma è così lontano che è difficile vederlo dalla Terra, nonostante le numerose indagini in corso. Tuttavia, c’è un’altra ragione che può spiegare perché il Pianeta X sia difficile da vedere: perché non è un pianeta. Secondo gli astronomi, infatti, è possibile che il misterioso Pianeta X possa essere un buco nero primordiale lasciato dal Big Bang, ma catturato dal Sole.

Sebbene tra le cinque e le dieci volte più massiccio della Terra, questo buco nero sarebbe minuscolo – circa due pollici di diametro. Di conseguenza, è quasi impossibile rilevarlo con un telescopio. C’è una piccola possibilità che il buco nero possa essere osservato attraverso la sua interazione con la materia oscura, ma non è garantito.

Alla ricerca del “non” pianeta

Quindi, gli astronomi stanno cercando di trovare un modo per trovarlo. È qui che nasce l’idea di Ed Witten, un fisico dell’Istituto per gli studi avanzati di Princeton. L’investigatore vuole cercare le forze gravitazionali che questo buco nero dovrebbe esercitare su tutto ciò che passa. Per questo motivo, propone di inviare una flotta di astronavi nella sua direzione e, successivamente, di cercare deviazioni impreviste nella traiettoria.

“Se un ulteriore studio della Cintura di Kuiper rafforza l’argomento sull’esistenza del Pianeta X, ma la scoperta attraverso ricerche telescopiche o un segno di annientamento della materia oscura non segue, una ricerca diretta di una flotta di astronavi in ​​miniatura può diventare attraente“, ha detto.

Witten non è il primo a immaginare il potenziale del corpo celeste. Diversi scienziati hanno studiato l’idea di utilizzare potenti laser terrestri per spingere i veicoli spaziali verso le stelle. “Per cercare il Pianeta X, vorremmo avere una velocità dei veicoli spaziali di (almeno) centinaia di chilometri al secondo“, ha detto Witten, aggiungendo che le velocità consentirebbero al veicolo spaziale di percorrere 500 UA su un arco temporale di 10 anni.

L’esistenza del Pianeta X, che gli scienziati ritengono essere gigantesca e ghiacciata, è stata inizialmente prevista nel lavoro di Konstantin Batygin e Mike Brown nel gennaio 2016. Le sue proprietà fisiche e chimiche devono essere simili a quelle di Urano e Nettuno e il misterioso il mondo dovrebbe avere un lungo periodo di orbita: 15.000 anni.

Ci sono scienziati che sostengono che il “nuovo” membro del Sistema Solare potrebbe anche essere responsabile dell’inclinazione insolita del Sole.