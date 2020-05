Gli scienziati usano la luce per accelerare ancor più le supercorrenti

Gli scienziati stanno usando le onde luminose per accelerare le supercorrenti ed accedere alle proprietà uniche del mondo quantistico, comprese le emissioni di luce proibite che un giorno potrebbero essere applicate a computer quantistici ad alta velocità, comunicazioni e altre tecnologie.

Gli scienziati hanno visto cose inaspettate nelle supercorrenti, tra cui l’elettricità che si muove attraverso i materiali senza resistenza, di solito a temperature super fredde, in modo asimmetrico, e si suppone che attualmente sia vietata dalle leggi convenzionali della fisica, ha detto Jigang Wang, professore di fisica e astronomia presso Iowa State University, uno scienziato senior presso il Dipartimento dell’Ambiente e del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, capo del progetto.

Scienziati usano la luce per la supercorrente

Il laboratorio di Wang ha aperto la strada all’uso di impulsi di luce a frequenze terahertz, a trilioni di impulsi al secondo, per accelerare le coppie di elettroni, note come coppie di Cooper, all’interno delle supercorrenti. In questo caso, i ricercatori hanno seguito la luce emessa dalle coppie di elettroni accelerati. Ciò che hanno scoperto sono state le “seconde emissioni di luce armonica” o la luce ad una frequenza doppia rispetto alla luce in entrata utilizzata per accelerare gli elettroni.

Questo, ha detto Wang, è analogo allo spostamento del colore dallo spettro rosso al blu profondo. “Queste seconde emissioni armoniche di terahertz dovrebbero essere vietate nei superconduttori”, ha detto. “Questo è contro la saggezza convenzionale.”

Wang e i suoi collaboratori, tra cui Ilias Perakis, professore di fisica, riferiscono la loro scoperta in un articolo di ricerca appena pubblicato online dalla rivista scientifica Physical Review Letters. “La luce proibita ci dà accesso a una classe esotica di fenomeni quantistici, ovvero l’energia e le particelle su piccola scala di atomi, chiamate precessioni pseudo-spin proibite di Anderson.”, ha riferito Perakis in una recente intervista.