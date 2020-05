Sono settimane che si parla di iOS 13.5 e delle sue varie beta. Nelle scorse ore, a sorpresa, la casa della mela morsicata, Apple, ha finalmente deciso di rilasciare la versione ufficiale dell’aggiornamento. Possono scaricarla tutti gli utenti aventi un iPhone compatibile. Le novità portate in campo dall’update sono molte. In questo articolo, andiamo a scoprirle una ad una.

Il nuovo update per iPhone, iOS 13.5, risulta essere importante sotto diversi punti di vista. Questo, infatti, va ad aggiungere alcune feature indispensabili per la vita quotidiana degli utenti. Un esempio, il riconoscimento, da parte del Face ID, degli utenti che indossano una mascherina. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple: ecco tutte le novità introdotte da iOS 13.5

Ebbene sì, con iOS 13.5, Apple mette finalmente un punto alle problematiche del riconoscimento facciale con le mascherine. Da ora in poi, infatti, iPhone riconosce gli utenti con la mascherina e li indirizza direttamente al tab per immettere il codice di accesso. Ma non è tutto, l’aggiornamento ha portato in campo anche le notifiche di esposizione. Quest’ultime verranno usate dalle app ufficiali delle organizzazioni sanitarie di tutte il mondo (compresa Immuni). Un’altra importante novità arriva anche all’interno di FaceTime. Da ora, infatti, è possibile disattivare la funzione automatica di ingrandimento dei riquadri nelle videochiamate di gruppo.

Oltre a queste novità principali, ovviamente, ci sono state anche diverse correzioni di bug e miglioramenti di stabilità del sistema. Come vi abbiamo anticipato ad inizio articolo, l’update è già disponibile al download. Per scaricarlo non dovete fare altro che recarvi nella sezione “aggiornamento software” all’interno delle impostazioni del vostro iPhone. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.