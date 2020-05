Covid-19: il diabete di tipo 1 porta maggiori rischi di morte rispetto al tipo 2

Le persone con diabete di tipo 1 hanno maggiori probabilità di morire di Covid-19 rispetto a quelle di tipo 2, secondo una ricerca del SSN che conferma che il diabete aumenta significativamente il rischio di morte dei malati di coronavirus.

Quasi uno su tre decessi per coronavirus tra le persone in ospedale in Inghilterra durante la pandemia sono stati associati al diabete, secondo lo studio. Le persone con diabete di tipo 1, la forma autoimmune della malattia, hanno una probabilità tre volte e mezza più alta di morire se catturano Covid-19 rispetto ai non diabetici, mentre i diabetici di tipo 2, quelli con la forma strettamente legata all’essere sovrappeso hanno il doppio delle probabilità di morire rispetto ai non diabetici. Nove diabetici su 10 hanno il tipo 2 e molti sono obesi.

Il Covid-19 e la relazione con il diabete

L’età, tuttavia, è il più grande fattore di rischio determinante per la morte tra quelli con entrambe le forme di diabete che ottengono Covid-19. Gli under 40 hanno un rischio molto basso rispetto a quelli over 40 e soprattutto rispetto agli anziani, secondo i nuovi risultati raccolti dal NHS Inghilterra. Le persone con diabete di tipo 1, che di solito viene diagnosticato durante l’infanzia, tendono ad essere più giovani di quelle con tipo 2.

La scorsa settimana risultati separati hanno suggerito che un quarto dei decessi correlati al coronavirus erano tra le persone con diabete. I risultati non sono stati ancora sottoposti a revisione paritaria ma saranno presto pubblicati in una rivista medica di spicco.

Finora durante la pandemia, 7.466 persone che sono morte in ospedale in Inghilterra avevano il diabete di tipo 2 e 365 avevano il tipo 1. Il professor Jonathan Valabhji, direttore clinico nazionale per il diabete e l’obesità del NHS England e autore principale dello studio, ha dichiarato: “Questa ricerca mostra l’entità del rischio di coronavirus per le persone con diabete e i diversi rischi per quelli con diabete di tipo 1 e di tipo 2. È importante sottolineare che mostra anche che livelli più elevati di glucosio nel sangue e obesità aumentano ulteriormente il rischio in entrambi i tipi di diabete. “