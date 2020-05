Dopo un lungo periodo di attesa, Epic Games, ha finalmente deciso di accontentare i fan di Fortnite. Nelle scorse ore, un nuovo aggiornamento importante del gioco, il 12.60, è stato rilasciato. Le novità introdotte sono davvero una miriade. Andiamo a scoprirle insieme in questo articolo.

L’aggiornamento 12.60 risulta essere l’ultimo update importante di Fortnite prima dell’arrivo della nuova stagione 3. Le aspettative su di esso erano davvero molto alte. Epic Games sarà stata all’altezza? Cerchiamo di capirlo andando ad elencare quelle che sono le novità introdotte.

Fortnite: miglioramenti al Party Royale e non solo

La prima interessante novità riguarda la nuova modalità Party Royale. Arrivano all’interno della mappa, infatti, due nuovi oggetti, il rampino e il jetpack. Ma non è tutto, Epic Games ha anche risolto diversi bug e migliorato alcune attrazioni. Migliorie e correzioni di bug sono state apportate anche alla modalità Creativa, una serie di nuove gallerie oggetti sono state introdotte. I creatori, ora, potranno sbizzarrirsi più che mai. Una nuova modalità di giochi di Spie è finalmente disponibile, questa va a sostituire la precedente. Infine, ci sono novità importanti per i giocatori mobile. Su iOS, in particolare, viene introdotta una funzione che permette di mantenere un frame rate stabile modificando in maniera dinamica la risoluzione.

Quelle che vi abbiamo elencate fino ad ora sono solo le novità disponibili al lancio dell’update. Molto probabilmente, qualcos’altro è presente all’interno dei codici dell’update ma deve essere ancora rilasciato nel gioco. Vi terremo aggiornati non appena si saprà qualcosa a riguardo.