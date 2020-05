Gli astronomi scoprono la più antica galassia a dischi presente nel cosmo

Come si costruisce una galassia? Questa è una domanda che gli astronomi continuano a porsi mentre formulano teorie su come questi sistemi giganteschi, pieni di polvere, gas e stelle, si uniscono. Nel cercare risposte, rivolgono i loro telescopi verso il cielo e cercano galassie distanti che potrebbero aiutare a svelare il mistero.

In un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature mercoledì, un team internazionale di astronomi ha rilevato la luce di un antico, enorme disco galattico in agguato in un angolo lontano dell’universo. La luce ha impiegato circa 12,5 miliardi di anni per raggiungerci sulla Terra, il che significa che il disco si è formato circa 1,5 miliardi di anni dopo il Big Bang, nei primi giorni dell’universo.

La scoperta degli astronomi nel cosmo

Utilizzando uno dei telescopi più potenti del mondo, l’Aracama Large Millimeter/ submillimetre Array, il team ha trovato la galassia mentre studiava luce intensa da un buco nero lontano e gigantesco noto come Quasar. Parte della luce fu assorbita dalla galassia mentre si dirigeva verso la Terra, rivelandola nascosta nel buio dello spazio. Studiando la galassia con ALMA e utilizzando i dati di Hubble, il team è stato in grado di risolvere più chiaramente alcune delle sue caratteristiche.

“Precedenti studi hanno suggerito l’esistenza di queste galassie di dischi ricchi di gas a rotazione iniziale”, ha detto Marcel Neeleman, astronomo del Max Planck Institute for Astronomy e autore principale dello studio. “Grazie ad ALMA ora abbiamo prove inequivocabili che si verificano già 1,5 miliardi di anni dopo il Big Bang”.

Ufficialmente, hanno soprannominato la galassia DLA0817g, ma hanno soprannominato la loro ricerca del Disco Wolfe in onore dell’astronomo Arthur M. Wolfe. Confrontando le loro osservazioni con modelli analitici, il team ha messo insieme un caso per ciò che stava accadendo nella galassia. Hanno trovato i loro modelli più accuratamente allineati con una galassia fatta di un disco polveroso e gassoso che gira a circa 169 miglia (272 chilometri) al secondo, con una massa stimata da 50 a 100 volte più del sole. Sembra anche formare stelle a un ritmo eccezionalmente veloce.