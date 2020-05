Apple e Google hanno rilasciato, ufficialmente, la tanto attesa tecnologia per smartphone per avvisare automaticamente le persone che potrebbero essere esposte al Coronavirus. Già il mese scorso, i due colossi informatici, avevano dichiarato il loro impegno e la loro tecnologia, per aiutare a contenere il virus del Covid-19.

Inoltre hanno affermato che 22 paesi e diversi stati degli Stati Uniti stanno già progettando di costruire app telefoniche volontarie utilizzando il loro software. Il software si basa sulla tecnologia wireless Bluetooth per rilevare quando qualcuno ha trascorso del tempo vicino a un altro utente che potrebbe risultare positivo al virus.

Apple e Google, la nuova tecnologia è in grado di rilevare il Covid-19

Molti governi hanno già provato a implementare le proprie app telefoniche per combattere la diffusione della pandemia di Covid-19. Molte di queste app hanno riscontrato problemi tecnici su Apple e Android. Spesso queste applicazioni usano il GPS per tracciare la posizione delle persone, che Apple e Google hanno omesso a causa di problemi di privacy e precisione.

Le aziende hanno affermato che non stanno cercando di sostituire la traccia dei contatti, ma che il loro sistema automatico può aumentare tale processo e rallentare la diffusione di Covid-19 da parte di portatori di virus che sono entrati in contatto con persone che al momento non presentano sintomi.

L’identità degli utenti delle app sarà protetta da crittografia e ci saranno beacon identificativi anonimi che cambiano frequentemente. Il software sarà scaricabile sulla maggior parte dei modelli di Android e iPhone rilasciati da settembre 2015. Le aziende hanno affermato, inoltre, che la nuova tecnologia risolve alcune delle principali sfide tecniche che i governi hanno dovuto affrontare nella costruzione di app basate su Bluetooth.

Semplifica il rilevamento reciproco di iPhone e telefoni Android, oltrepassa i confini nazionali e regionali e risolve alcuni dei problemi che hanno portato le app precedenti a scaricare rapidamente la batteria del telefono.