La casa della mela morsicata, Apple, è solita lanciare sfide attività speciali per Apple Watch in occasione di particolari avvenimenti. A distanza di un bel po’ di tempo dal rilascio dell’ultima, il 5 giugno, ne arriverà una nuova molto interessante. Questa, infatti, sarà dedicata alla giornata mondiale dell’ambiente. Ecco in cosa consisterà e quali saranno le ricompense per il completamento.

Quest’anno Apple ha deciso di non lasciare la particolare sfida attività per Apple Watch dedicata alla giornata della Terra. Ciò, molto probabilmente, per invogliare gli utenti a stare in casa durante il periodo di quarantena. Poco male, però, una nuova challenge esclusiva sta per arrivare in campo. Andiamo a scoprirla insieme.

Apple: ecco come completare la challenge per la giornata mondiale dell’ambiente

Quale miglior modo per celebrare la giornata mondiale dell’ambiente se non con un po’ di attività fisica? Tutti gli utenti Apple Watch sono stati avvistati, in queste ore, dell’arrivo di una nuova challenge speciale per l’occasione (5 giugno). Tutto quello che bisognerà fare per completare la sfida è stare in piedi per almeno 1 minuto in 12 differenti ore della giornata. Come al solito, una volta completata la sfida, si riceveranno particolari ricompense virtuali.

Anche questa volta la ricompensa consisterà in un badge speciale e in una serie di adesivi esclusivi da poter utilizzare su iMessage o FaceTime. Ricordiamo che la sfida può essere completata solo il giorno 5 giugno. Passata tale data, non sarà più possibile ricevere le esclusive ricompense. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.