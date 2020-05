Nella giornata di ieri, vi abbiamo parlato di un nuovo aggiornamento di Fortnite, il 12.60. Questo, ha portato in campo una miriade di novità. Nelle scorse ore, è stato scoperto che all’interno di esso è presente anche una sfida segreta che gli utenti possono completare per ottenere punti esperienza. In questo articolo andiamo a scoprire in cosa consiste.

Non è la prima volta che Epic Games rilascia sfide segrete all’interno di Fortnite. Proprio in questa stagione 2, infatti, sono già state rilasciate ben 3 sfide segrete riguardanti le vicende tra gnomi e orsacchiotti. Quella di cui vi parliamo oggi, non è altro che l’ultima di queste sfide. Ecco come completarla.

Fortnite: ecco la sfida segreta dell’aggiornamento 12.60

Le sfide segrete di Fortnite della stagione 2 hanno visto come protagonista una battaglia tra orsacchiotti e gnomi. Quella di cui vi parliamo oggi, è molto probabilmente la challenge finale. La sfida consiste nel ballare tra gli gnomi e gli orsacchiotti. Per completarla, bisognerà recarsi in un punto preciso della mappa, ad ovest di Foresta Frignante. Troverete gli orsacchiotti e gli gnomi in procinto di firmare una tregua. Tutto ciò che dovete fare e ballare vicino a loro per completare la sfida. Una volta completata, verrete ricompensati di ben 15.000 punti esperienza.

Considerando che in molti sono ancora indietro con i livelli del Pass Battaglia, tale sfida può dare una spinta in più alla scalata. Ricordiamo che questa, e tutte le altre challenge, saranno completabili fino alla fine della stagione 2 (4 giugno). Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.