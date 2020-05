Dopo aver parlato, qualche giorno fa, di una sua nuova interessantissima promozione, oggi, PosteMobile decide di fare nuovamente il botto con il lancio di un’esclusiva offerta limitata. Questa, infatti, può essere attivata solo durante questo weekend. Andiamo a scoprire insieme in che cosa consiste.

In questi giorni, il noto operatore PosteMobile sta acquistando sempre più notorietà grazie al rilascio di promozioni super convenienti e ricche di contenuti. L’offerta di cui vi stiamo per parlare farà gola a molti utenti. Bisogna affrettarsi, però, la disponibilità risulta essere davvero molto limitata.

PosteMobile: ecco la nuova Creami WOW weekend

La nuova Creami WOW weekend di PosteMobile risulta essere una promozione senza precedenti. Questa include minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e 30 GB di traffico dati in 4G fino a 300 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 4,99 euro. Nel prezzo sono inclusi tutti i servizi (“ti cerco” e “richiama ora”) ed compresa anche la navigazione hotspot.

La promozione può essere attivata da tutti gli utenti. Essendo un esclusiva online, l’unico modo per attivarla è tramite il form online. Il costo della scheda SIM ha un costo di 20 euro e comprende 10 euro di credito. Il costo di spedizione di questa, invece, è gratuito. L’offerta può essere sottoscritta esclusivamente entro il 24 maggio. Non sappiamo, al momento, se l’azienda deciderà di riproporre l’offerta in futuro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.