Durante questa settimana YouTube ha annunciato, che a breve, incrementerà una nuova funzione di promemoria per aiutarci a staccare dal proprio dispositivo e riposarsi. La nuova funzione, infatti, limiterà le visualizzazioni dei video quando sarà ora di andare a dormire.

La nuova funzionalità si unisce ai promemoria “prenditi una pausa” esistenti già nella piattaforma. Entrambi fanno parte di una serie di strumenti per il benessere e lo schermo di YouTube, pubblicati nel 2018, nell’ambito di Google Digital Wellbeing.

YouTube, il nuovo promemoria ci dirà quando andare a dormire

“Da quando abbiamo introdotto questa funzione, abbiamo inviato più di 3 miliardi di promemoria per fare una pausa, e stiamo espandendo questi strumenti in modo da poter impostare gli orari in cui richiedere di andare a letto e gestire meglio il sonno “, ha dichiarato la società in un post sul blog.

Ora YouTube afferma che si possono impostare “orari specifici per smettere di guardare video e andare a letto”, scrive la società in un post. Si possono impostare l’ora di inizio e di fine nelle Impostazioni, incluso se si desidera interrompere o meno un video o attendere fino alla fine del video. Inoltre, proprio come una sveglia si possono posticipare i promemoria.

Questa nuova funzione dovrebbe essere disponibile oggi per Android e tra qualche giorno per iOS, ma probabilmente ci vorrà un pò di tempo affinché venga implementata da tutti.