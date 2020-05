Amazon Games è la nuova divisione della compagnia specializzata nello sviluppo di videogiochi. Il team ha già dimostrato di essere un serio concorrente con il nuovo sparatutto Crucible e un MMO in arrivo.

Oggi lo sviluppatore ha presentato il suo prossimo titolo che a quanto pare sarà giocabile direttamente sul sito di streaming Twitch. Pac-Man Live Studio si presenta come una variante del classico arcade – che tra l’altro compie oggi 40 anni – con la possibilità di giocatore online rendendolo perfetto per la condivisione su Twitch.

Il primo titolo multiplayer di Pac-Man in arrivo su Twitch

Il gioco vanterà tre modalità. La Endless Mode consentirà ai giocatori di fare squadra tentando di superare il maggior numero di livelli. Il Maze Creator invece è una sorta di editor che permetterà ai giocatori di creare mappe personalizzate, condividerle e votare quelle realizzate dalla community. Infine nella Classic Mode è possibile affrontare i giocatori di tutto il mondo in una battaglia per la conquista della vetta in classifica.

Al momento Amazon Studios non ha svelato nessuna data d’uscita, ma dovrebbe essere pubblicato nel mese di giugno per celebrare il quarantesimo anniversario di Pac-Man. Amazon Studios ha rivelato che Pac-Man Live Studio sarà giocabile gratuitamente sul suo canale Twitch. Per maggiori dettagli potete consultare il sito ufficiale del gioco.