Nelle scorse ore, il noto analista Ming-Chi Kuo è tornato a parlare di iPhone 12. In particolare, questo si è soffermato sul contenuto delle confezioni dei nuovi melafonini. Secondo questo, Apple deciderà di omettere gli auricolari con cavo EarPods dalle confezioni. Andiamo a scoprire il perché.

Gli auricolari EarPods con filo accompagnano tutti gli iPhone da oramai diversi anni (lancio di iPhone 5). A partire da quest’anno, il colosso di Cupertino potrebbe decidere di eliminarli dalla confezione degli smartphone. Questo, ovviamente, per spingere gli utenti ad acquistare i nuovi auricolari wireless AirPods. Ecco cosa ne pensa Ming-Chi Kuo a riguardo.

Apple: EarPods non comprese nelle confezioni di iPhone 12

Il noto analista ne è convito, Apple deciderà di eliminare gli EarPods dalle confezioni degli iPhone 12. Nonostante questi avranno un prezzo molto elevato, nessun tipo di auricolari sarà dato in dotazione con essi. Stando a quanto dichiarato da Kuo, l’intenzione di Apple è quella di invogliare ancora più utenti a passare ad una soluzione wireless, gli AirPods. L’uomo ha confermato che Cupertino proporrà gli auricolari ad un prezzo ridotto proprio a partire da ottobre. Ciò contribuirà a spingere le vendite.

Una mossa di questo tipo non sarebbe altro che una velata conferma dell’arrivo di un iPhone totalmente wireless nei prossimi anni. Sembra che Apple voglia iniziare ad abituare gli utenti a questa idea. Ovviamente, gli auricolari EarPods continueranno ad essere disponibili sul mercato e potranno essere acquistati separatamente. Come evolverà la faccenda? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.