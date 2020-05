La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso far felici tutti i fan del noto pro gamer Ninja Blevins. Per un periodo di tempo limitato, il suo costume e tutti i cosmetici correlati sono tornati all’interno del negozio oggetti del battle royale di Fortnite. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La skin di Ninja fa parte di quelle skin speciali di Fortnite che Epic Games chiama “Icon Series”. Dopo il lancio ufficiale qualche mese fa, a sorpresa, l’azienda ha deciso di riportare l’intero set del gamer all’interno del negozio. Affrettatevi, però, questa potrebbe essere l’ultima volta che può essere acquistato. A confermarlo, la stessa moglie di Ninja.

Fortnite: ecco il costo del bundle di Ninja

L’intero set di cosmetici ispirati a Ninja è tornato all’interno del noto battle royale. Stiamo parlando di una Skin esclusiva con ben 4 stili alternativi, un dorso decorativo a tema, dei picconi doppi e un’emote. Per i più appassionati, Epic Games ha anche pensato di lanciare un bundle a prezzo scontato. Questo contiene tutti i cosmetici sopracitati ad un prezzo ridotto, 2000 V-Bucks (20 euro), invece di 2600. Stando a quanto dichiarato dalla moglie del pro gamer, questa risulta essere una occasione unica per portarsi a casa i cosmetici.

Jessica Blevins ha confermato che i cosmetici rimarranno nel negozio per diversi giorni prima di abbandonarlo definitivamente. Di conseguenza, se siete interessati al pacchetto o ad uno dei cosmetici, vi consigliamo di procedere all’acquisto al più presto. Questo potrebbe essere l’ultimo momento per portarseli a casa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.